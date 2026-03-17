Le PSG face au défi de la saison 2

Après avoir remporté la Ligue des champions 2025, le PSG a la pression auxquels font face tous les scénaristes de séries TV : faire une deuxième saison à la hauteur de la première. Alors, vaut-il mieux s’inspirer du Real de Zizou ou de The Office ?

« C’est monstrueux en matière de compétitivité », savourait Fabien Galthié après la victoire de son XV de France contre l’Angleterre, samedi soir. Sûr de lui, le sélectionneur a défendu son bilan à la tête de l’équipe de France de rugby et a surtout tenu à souligner que remporter un deuxième Tournoi des 6 Nations consécutif était loin d’être anodin. Ce ne sont pas ses prédécesseurs qui diront le contraire, car il faut remonter à près de vingt ans pour trouver trace d’un tel doublé (2006-2007), ni les entraîneurs de foot, qui peinent également à trouver la recette pour garder un groupe en éveil deux années de suite.

Plutôt The Wire ou Mercredi ?

On ne sait pas si Luis Enrique a profité de son week-end sans match pour se poser devant la bataille entre Français et Anglais ou s’il s’est plutôt choisi une bonne série. Mais là encore, réussir sa saison 2 est complexe. L’Espagnol pourrait notamment s’inspirer de The Wire, Fleabag ou The Office dont les suites sont de véritables réussites et plutôt mettre de côté Prison Break, Mercredi, voire le classique Twin Peaks dont David Lynch himself renie la deuxième saison. Hormis le Real de Zinédine Zidane (2016, 2017 et 2018), aucun club n’a réussi à remporter deux Ligue des champions consécutives depuis l’AC Milan d’Arrigo Sacchi (1989, 1990), preuve que le mal ne touche pas seulement les cinéastes.

Avant d’affronter Chelsea pour la manche retour des huitièmes de Ligue des champions, le PSG ferait bien de rembobiner et de s’apercevoir qu’au même moment de la saison 1, tout n’était pas parfait non plus. En effet, l’épisode 12 se déroulait à Liverpool et offrait un excellent climax au milieu de l’intrigue, mais ceux d’avant avaient pu laisser les téléspectateurs sur leur faim. Désormais habitués au meilleur par une fin de saison où la tension est montée crescendo avant de laisser place à un(e) final(e) auquel personne n’avait osé s’attendre, ils auraient aimé vivre une suite aussi haletante du début à la fin. Le propre des séries et de créer quelques moments de répit pour apprécier au mieux les cliffhangers.

Faut-il avoir un scénario différent ?

Luis Enrique a compris que le problème était le virage à 180 degrés entrepris après un bon début et a donc décidé de tout refaire à l’identique : phase de ligue entre crises et sérénité, épisodes 9 et 10 se concentrant sur des barrages franco-français et épisodes 11 et 12 contre un club anglais. Un des héros a toutefois été tué par les scénaristes, Gianluigi Donnarumma, dans le rôle du dernier rempart.

Un épisode 12 inoubliable.

L’an passé, le premier round face à Liverpool s’était moins bien passé, mais avait permis de mettre en lumière un scénario dingue la semaine suivante. Un début de frémissement qui allait se poursuivre jusqu’à mai, pour le plus grand plaisir des abonnés attendant leur divertissement quasi-hebdomadaire. Pour refaire l’histoire, Luis Enrique et les Parisiens seraient bien inspirés d’avoir déjà en tête l’écriture des sept prochains épisodes, avec une aventure qui se déroulerait encore principalement outre-Manche et se terminerait en happy end à Budapest. Si l’épisode 12 pouvait être moins rocambolesque que la saison dernière, évitant une séance de tirs au but suffocante, les supporters du PSG en seraient reconnaissants. Les téléspectateurs neutres, eux, aimeraient se souvenir d’une saison 2 encore plus dingue que la première.

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