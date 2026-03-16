Yohan Cabaye répond aux critiques sur la gestion du centre de formation

La parole à la défense. Mis sous pression par la révélation de dysfonctionnements au sein du centre de formation, Yohan Cabaye a reçu un avertissement de la part du PSG. Le directeur du centre est sorti du silence dans les colonnes du Parisien, et reste droit dans ses bottes. « Des critiques, j’en ai toujours eu. Je ne me formalise pas avec ça, je suis concentré sur ce qui se passe au club, sur comment faire pour que le centre de formation soit une référence mondiale. C’est ça, l’objectif », répond-il.

« Je n’ai pas été perturbé plus que cela parce que je sais qui je suis. Je connais mes qualités et mes défauts. Je n’ai pas attendu le passage de l’inspection du travail ou l’enquête interne pour me remettre en question », assure l’ancien milieu de terrain. Face aux témoignages d’un climat devenu pesant, il reconnaît que « parfois, les évolutions créent un peu de tension ».

Pour autant, il n’a jamais envisagé de quitter son poste. « Je ne suis pas un lâcheur, affirme-t-il. Quand il y a un peu de vent, il faut rester bien ancré au sol. Je ne peux pas demander à mes collaborateurs de venir avec le sourire, de mettre beaucoup d’intensité et de détermination dans leur travail si à la moindre tempête je mets la tête dans les épaules et je disparais. Je connais mes valeurs de vie et je peux me regarder dans une glace. »

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le meilleur directeur de centre de formation du pays…

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