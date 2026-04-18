Lens bat quelques records contre Toulouse

C’est beaucoup, non ? Renversant contre Toulouse (3-2), Lens retrouve la victoire en Ligue 1, se rapproche de Paris et plonge Bollaert dans l’irrationnel. Cerise sur le gâteau : le Racing a fait exploser quelques records. Comme le recense Opta, qui compte et mesure la Ligue 1 depuis 2006, les hommes de Pierre Sage ont tenté 42 tirs. C’est un record.

64 centres, deuxième plus haut total de Ligue 1

Cette domination a été permise par l’expulsion précoce de Yann Gboho, côté toulousain. Lens a donc logiquement affiché 77,8 % de possession, record personnel depuis qu’Opta analyse la Ligue 1, et a centré 64 fois, deuxième plus haut total du championnat. Ismaëlo Ganiou, auteur du but du 3-2, a laissé explosé sa joie au micro de Ligue 1 + : « C’est indescriptible, je n’arrive pas encore à réaliser. En plus, étant un pur produit de la Gaillette, ça fait plaisir de pouvoir marquer dans ce stade, ça fait plaisir de pouvoir marquer dans ce stade que je vois depuis tout petit. Énormément d’émotions et de fierté. »

Bien transmise, en plus.

Lens se refait la cerise en renversant Toulouse