Les Lensois entre sérénité et émotion après leur renversante victoire

La fierté des siens. Buteur décisif en fin de match pour le Racing, Ismaëlo Ganiou avait des raisons d’être ému au terme de la rencontre. Alors qu’un nul contre Téfécé en galère ces dernières semaines aurait largement fait tâche et certainement réduit à néant les derniers espoirs de titre lensois, le jeune défenseur est allé caler son coup de casque dans le temps additionnel pour gratter trois points.

Au micro de Ligue 1+, ce dernier ne cachait pas sa joie après son troisième but de la saison : « C’est indescriptible j’arrive pas encore à réaliser que j’ai permis à mon équipe de gagner le match, a-t-il témoigné, encore plein d’adrénaline de l’instant. Étant un pur produit de la Gaillette ça fait plaisir de pouvoir marquer dans ce stade que je vois depuis tout petit et voilà franchement c’est beaucoup d’émotion et beaucoup de fierté. »

🎙️ Ismaëlo Ganiou : "Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté." La première réaction de celui qui a délivré le @RCLens ce soir 🔥👏#RCLTFC pic.twitter.com/BPrMUEsHhd — L1+ (@ligue1plus) April 17, 2026

Toujours au micro de Ligue 1+, Adrien Thomasson, lui aussi buteur, a quant à lui fait étalage de la sérénité des Nordistes. Du haut de son expérience et de ses 375 matchs de Ligue 1, le vétéran a confié y avoir toujours cru même à moins deux. « C’était phénoménal dans le scénario. À 0-2, on en menait pas large, a-t-il d’abord concédé, avant d’embrayer. C’est plus facile de le dire maintenant, mais je n’ai jamais douté, à la mi-temps on était très sereins. On avait qu’une envie, c’était de repartir. »

Surtout plus facile quand tout Bollaert-Delelis pousse derrière : « On savait qu’en marquant le premier et avec l’appui du public avec un joueur de plus on pouvait remporter le match. C’est ce qui caractérise notre effectif depuis le début de saison on est résiliant et on est allé chercher la victoire et avec Ismaëlo qui nous met ce but qui nous soulage. » Décidément, ils sont increvables ces Lensois, et il s comptent le prouver des mardi avec un nouveau Lens-Toulouse en demies de Coupe de France.

Plus qu’à voir Paris se casser la binette à deux reprises avant une vraie finale en J29, J33, J34, c’est dur à suivre, mais une finale quoi !

Toulouse fera sans son arme numéro un pour la demi-finale de Coupe de France