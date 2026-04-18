Les premiers indices de Guy Stéphan sur la liste des Bleus pour le Mondial

Les bizuts repasseront. Si certains s’attendaient à voir quelques petits nouveaux pousser la chansonnette pour le Mondial américain, ils devront attendre le mandat du prochain sélectionneur. Le compte à rebours pour la liste des Bleus qui iront à la Coupe du Monde lancé, le sélectionneur adjoint Guy Stéphan s’est autorisé à quelques petits indices dans les colonnes de Ouest-France.

Pas de nouvelle tête au Mondial ?

Alors qu’il a fait le point sur les conditions de transports des Bleus, l’adaptation prévue à la chaleur qui s’annonce colossale, ou encore évoqué les pauses fraîcheurs, auxquelles il « faudra s’adapter », même si ça « cassera le rythme de certaines équipes », il a surtout dévoilé un gros détail sur la future liste.

Espérant surtout « ne plus avoir de mauvaises nouvelles » comme l’absence d’Hugo Ekitike, « un coup dur et une grosse perte », il a concédé que les surprises ne devraient pas être légion, voire même inexistantes, et que personne devrait découvrir le groupe France sur un coup de tête du double D : « Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie. »

Par ailleurs, s’il entend déjà parler ici et là d’une troisième étoile, le fidèle de Didier Deschamps refuse de « voir plus loin » que la phase de groupe. Step by step comme ils disent aux US.

Stephan by Stephan comme on dit chez nous.

Les Bleus connaissent leur dernier adversaire avant le Mondial 2026