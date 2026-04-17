Coventry City promu en Premier League !

Blackburn Rovers 1-1 Coventry City

Buts : Morishita (54e) pour Blackburn // Thomas (84e) pour Coventry

What a night ! Coventry City retrouve la Premier League pour la première fois depuis 25 ans. L’équipe de Frank Lampard valide son retour dans l’élite du foot british après un match nul (1-1) contre Blackburn Rovers, obtenu ce vendredi. Avec onze points d’avance sur Ipswich et treize sur Milwall dans ce podium qui fleure bon les nineties, les Sky Blues sont assurés de finir parmi les deux premières places de l’interminable Championship. Joueur de Coventry depuis 2023, le défenseur Bobby Thomas, auteur de l’égalisation, n’était même pas né lors du dernier match de Coventry en Premier League.

Un des membres fondateurs de la Premier League

La ville voisine de Birmingham revient de l’enfer : elle évoluait encore en League Two, la quatrième division anglaise, lors de la saison 2017-2018 après avoir connu des changements de stade et de propriétaires à répétition. Elle était montée en Championship deux ans plus tard, jouant même des barrages d’accession en Premier League en 2023. Un championnat que le club avait contribué à fonder sous son format actuel, en 1992.

La ville jumelle de Saint-Étienne était montée en première division anglaise pour la première fois en 1967. Après un passage décevant à Everton et deux piges sans gloire à Chelsea, Frank Lampard tient sa revanche.

Ou prouve qu’il est un magnifique entraîneur de Championship.

Le sélectionneur de l’Irlande du Nord va cumuler les mandats