S’abonner au mag
  • Championship
  • J3
  • Coventry-QPR (7-1)

Le calvaire des QPR de Julien Stéphan en Championship

CG
Le calvaire des QPR de Julien Stéphan en Championship

Un sale samedi.

Les débuts de Julien Stéphan en Angleterre ne sont pas faciles, et le match du jour ne va pas arranger les maux de tête du technicien français. Son équipe des Queens Park Rangers a pris la marée face au Coventry de Frank Lampard (7-1). Le club londonien était déjà mené 5-0 à la pause et a notamment été plombé par des doublés de Haji Wright, Jack Rudoni et Victor Torp.

QPR attend son premier succès

Une très lourde défaite qui laisse QPR dans la zone rouge, de manière anecdotique certes, après une défaite contre Watford et un nul inaugural face à Preston. Entre ces deux matchs, la bande de Stéphan, qui avait repris du service cet été après son licenciement de Rennes l’automne dernier, a été éliminée de la Carabao Cup par Plymouth, fraîchement relégué en troisième division.

Un bon départ, en revanche, pour l’équipe de Lampard, troisième derrière Stoke et Middlesbrough. La saison est encore longue, très longue, en Championship, où nos Hollywoodiens préférés de Wrexham sont également en quête d’un premier succès cette saison. Les Gallois menaient pourtant 2-0 face à Sheffield Wednesday, avant de se faire remonter et de concéder le nul (2-2).

Bon, on préfère quand même notre Ligue 2.

Les Girondins de Bordeaux battus par Granville

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
52
Revivez Marseille-Paris FC (5-2)
  • Ligue 1
  • J2
  • Marseille-Paris FC
Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Revivez Marseille-Paris FC (5-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

52
Revivez Marseille-Paris FC (5-2)
Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine