Le calvaire des QPR de Julien Stéphan en Championship

Un sale samedi.

Les débuts de Julien Stéphan en Angleterre ne sont pas faciles, et le match du jour ne va pas arranger les maux de tête du technicien français. Son équipe des Queens Park Rangers a pris la marée face au Coventry de Frank Lampard (7-1). Le club londonien était déjà mené 5-0 à la pause et a notamment été plombé par des doublés de Haji Wright, Jack Rudoni et Victor Torp.

QPR attend son premier succès

Une très lourde défaite qui laisse QPR dans la zone rouge, de manière anecdotique certes, après une défaite contre Watford et un nul inaugural face à Preston. Entre ces deux matchs, la bande de Stéphan, qui avait repris du service cet été après son licenciement de Rennes l’automne dernier, a été éliminée de la Carabao Cup par Plymouth, fraîchement relégué en troisième division.

Un bon départ, en revanche, pour l’équipe de Lampard, troisième derrière Stoke et Middlesbrough. La saison est encore longue, très longue, en Championship, où nos Hollywoodiens préférés de Wrexham sont également en quête d’un premier succès cette saison. Les Gallois menaient pourtant 2-0 face à Sheffield Wednesday, avant de se faire remonter et de concéder le nul (2-2).

Bon, on préfère quand même notre Ligue 2.

