Le Stade rennais met Julien Stéphan à la porte, Jorge Sampaoli pour le remplacer ?

Un retour pour 355 jours.

Près d’un an après sa nomination pour un second mandat comme entraîneur du Stade rennais en remplacement de Bruno Genesio, Julien Stéphan a été démis de ses fonctions par le club breton, comme annoncé par Ouest-France ce jeudi midi. Ce qu’a confirmé le SRFC dans un communiqué officiel, précisant également les départs de ses adjoints Denis Zanko et Bouziane Benaraïbi.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 7, 2024

Le technicien de 44 ans était fragilisé depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire depuis le début de la saison, et la défaite humiliante sur la pelouse du promu Auxerre ce dimanche (4-0) aura été la goutte de trop. Depuis sa prolongation en mars dernier, Stéphan restait sur onze revers en dix-neuf matchs, à cheval entre deux exercices et à la tête d’une équipe chamboulée lors du dernier mercato estival avec l’arrivée d’un nouveau directeur sportif, Frederic Massara. Il avait pourtant dirigé les deux séances cette semaine, tout en sachant que son sort était déjà scellé. Il devrait toucher plus de trois millions d’euros d’indemnités de licenciement.

Sampaoli pour lui succéder ?

Après dix journées, Rennes compte seulement trois victoires (dont deux contre Montpellier et Le Havre) et se retrouve plus proche de la zone rouge (2 points) que des places européennes (4 points) dans une Ligue 1 où rien n’est jamais gravé dans le marbre, surtout au début de l’automne. Reste que Stéphan et son staff semblaient sans solutions et que les Rouge et Noir n’ont affiché que très peu de progrès en quasiment trois mois de compétition, alors qu’un audit est en cours depuis dix jours à la Piverdière avec Grégory Dupont, sous l’impulsion du président fraîchement nommé, Arnaud Pouille.

Le club devrait officialiser la nouvelle dans les prochaines heures, alors que les dirigeants rennais doivent toujours finaliser l’arrivée d’un successeur, au coeur d’une semaine marquée par des luttes d’influences entre les différents courants au Stade rennais. Comme révélé par L’Equipe et Le Parisien, Jorge Sampaoli est une piste avancée, même s’il s’agit de rester prudent. Plusieurs réunions ont eu lieu entre l’Argentin et le board rennais cette semaine selon nos informations, et l’ancien coach de l’OM serait tenté par l’idée de poser ses valises en Bretagne. Le nom d’Habib Beye, associé à Mathieu Le Scornet, ancien adjoint de Stéphan et actuellement en poste à Strasbourg, était également cité parmi les principaux favoris. En attendant, les entraînements à venir seront assurés par Sébastien Tambouret (entraîneur du groupe Pro2), assisté de Denis Arnaud (Directeur de l’Académie) et Pierre-Alexandre Lelièvre (entraîneur adjoint du groupe Pro2), a indiqué le SRFC.

Le mariage entre le calme rennais et le feu Sampaoli, ce serait quelque chose.

