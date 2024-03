Julien Stéphan prolonge de deux ans à Rennes

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures galettes saucisses.

Rappelé à la barre fin novembre après le départ de Bruno Genesio, après un premier passage sur le banc de l’équipe première entre 2018 et 2021, Julien Stéphan rempile du côté du Roazhon Park. Le club breton l’a officialisé ce lundi, avant une conférence de presse mercredi. Également passé par les équipes de jeunes pendant six saisons avant 2018, Julien Stéphan est désormais lié au Stade rennais jusqu’à juin 2026.

Julien Stéphan prolonge avec le SRFC ✍️

Ancien éducateur de l’Académie Rouge et Noir pendant six ans, coach de l’équipe première entre 2018 et 2021, et de retour sur le banc rennais depuis le 19 novembre, Julien Stéphan s’est engagé jusqu’en juin 2026. 🔴⚫️

🎙 Une conférence… pic.twitter.com/OxPzzdUara

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 25, 2024