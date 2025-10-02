S’abonner au mag
  • Championship
  • J8
  • QPR-Oxford United (0-0)

Un joueur de QPR se chauffe avec le coach d’Oxford United

KM
Quand ça ne marque pas, ça cogne.

Ce mercredi soir, loin de la Ligue des champions, se disputait un match de la huitième journée de Championship, entre les Queens Park Rangers de Julien Stéphan et Oxford United. Si les hommes de l’ancien entraîneur de Rennes ont légèrement dominé la rencontre, celle-ci s’est soldée par un 0-0 et une fin de partie chaotique.

Au bout du temps additionnel, le défenseur de QPR Rhys Norrington-Davies s’est chauffé avec le coach adverse, Gary Rowett, avant que Stéphan et les membres des deux staffs ne viennent séparer les deux garnements.

Au-delà de cette échauffourée en fin de match qui a valu un carton jaune aux deux protagonistes, QPR a raté le coche et la possibilité de se hisser à la quatrième place au classement, quand son adversaire du soir a pu sortir de la zone de relégation. « C’est un grand point et une grande performance à l’extérieur en matière d’effort défensif, d’effort, de résilience », a souligné Rowett.

La D2 anglaise est une grande bagarre, après tout.

Le calvaire des QPR de Julien Stéphan en Championship

KM

