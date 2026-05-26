Ayyoub Bouaddi réagit à sa sélection pour le Mondial

Sortez les assiettes de zaalouk. Quelques instants après l’annonce de la liste du sélectionneur Mohamed Ouahbi pour la Coupe du monde 2026, le futur mondialiste Ayyoub Bouaddi a réagit à sa convocation sur son compte X : « Fier de pouvoir représenter le Maroc dans la plus grande des compétitions Un rêve qui se réalise, mais surtout le début d’une nouvelle étape, avec encore plus de travail, d’exigence et de responsabilités Je suis conscient du privilège que j’ai de défendre ces couleurs et je donnerai tout pour représenter au mieux mon pays. »

« Je suis et resterai toujours fier de ma double culture »

Né à Senlis dans l’Oise, la pépite du LOSC a grandi au sein d’une famille marocaine. Passé par les Bleuets dans les catégories jeunes, Bouaddi a changé de nationalité sportive le 15 mai dernier. Suite à sa sélection, le milieu lillois ne renie pas pour autant sa double culture franco-marocaine. « Une pensée également pour la France. Mon choix n’enlève en rien la fierté et la reconnaissance d’avoir pu porter ce maillot en jeunes. Je suis et resterai toujours fier de ma double culture, de mon parcours et de mes racines. »

Pep Genesio peut être fier.