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Un soldat de Bruno Genesio pourrait également quitter le LOSC

TC
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Un soldat de Bruno Genesio pourrait également quitter le LOSC

De cause à effet ? Alors que le LOSC vient d’annoncer le départ de Pep Genesio, un de ses soldats pourrait suivre la marche et quitter le Nord après deux saisons. En effet, le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano indique que Thomas Meunier aurait décidé de quitter les Dogues cet été pour un nouveau challenge alors que son contrat touche à sa fin.

Après deux ans dans le Nord et des prestations sous le maillot rouge qui ont conquis le peuple lillois, le Belge tirerait donc sa révérence sur une qualification en Ligue des champions et une fin de saison en boulet de canon. Le joueur de 34 ans aura donc participé à sa 81e et dernière rencontre sous le maillot lillois face à Monaco, puisqu’il était légèrement touché lors de la dernière journée de championnat, face à Auxerre.

Pas d’agent, pas de soucis

Les prochaines semaines s’annoncent intenses pour celui qui disputera le Mondial avec les Diables rouges. Une chose est sûre : tout passera par lui, puisque l’ancien Parisien aurait décidé de se représenter tout seul, sans agent, ce qui était déjà le cas lors de son arrivée au Domaine de Luchin. Alors qui sait, si vous avez un projet solide et un besoin urgent de numéro 9, n’hésitez pas à consulter les Pages Jaunes pour trouver son numéro.

Igor Tudor et Stéphane Moulin sont à l’affût.

Bruno Genesio s’en va de Lille

TC

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