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Aurélien Tchouaméni prend à nouveau la parole contre le racisme dans le foot

JF
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Aurélien Tchouaméni prend à nouveau la parole contre le racisme dans le foot

Comme d’hab’, Tchouaméni n’a pas peur de se mouiller.

Alors que l’affaire Vinicius-Prestianni a largement secoué le monde du foot en février dernier, après des propos supposément racistes de l’Argentin envers le Brésilien, Aurélien Tchouaméni, son coéquipier au Real s’est à nouveau exprimé sur le sujet dans le Pivot Podcast.

Si l’affaire n’a toujours pas été tranchée par l’UEFA, dont on attend encore la décision finale, le milieu de terrain tricolore ne souhaite plus se limiter au simple protocole anti-racisme. « Je sens que la prochaine étape sera d’arrêter de jouer, a-t-il ainsi déclaré. Nous n’allons pas permettre que ce genre de scène arrivent de nouveau. » Une nouvelle prise de parole importante de la part du milieu, qui n’a pas pour habitude de faire profil bas sur les sujets qui comptent.

La lutte se fera par et pour joueurs.

Mal en point, Raúl Asencio hospitalisé

JF

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