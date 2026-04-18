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Mal en point, Raúl Asencio hospitalisé

JF
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Mal en point, Raúl Asencio hospitalisé

La défense du Real dans un sale état. Absent face au Bayern, Raúl Asencio ne devrait pas retrouver les terrains de suite du côté du Real Madrid. En effet, selon les informations du média espagnol, Partidazo de Cope, la gastro-entérite dont souffre le défenseur n’a rien d’anodin et affecterait sérieusement l’Espagnol, qui ne devrait pas être prêt pour la rencontre de la semaine prochaine face à Alavés.

Ce dernier aurait déjà perdu six kilos et se trouverait actuellement à l’hôpital pour déterminer les cause de ce virus. Une situation qui rappelle celle vécue par Gonçalo Ramos fin 2023, lorsque l’attaquant du PSG s’était retrouvé sur la touche, fauché une infection virale. Ce dernier avait même témoigné avoir dû être placé sous perfusion à plusieurs reprises.

C’est la soupe à la grimace pour tout le monde au Real.

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JF

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