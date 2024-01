Touché par une forte infection virale, Gonçalo Ramos a perdu 6 kilos

Ce mardi, le média portugais Record nous informe que l’attaquant du Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos a été victime, à la fin de l’année 2023, d’une forte infection virale nécessitant une hospitalisation. Ce virus lui aurait fait perdre six kilos. Ces problèmes médicaux expliquent en partie l’absence des terrains du buteur de 22 ans. Cette infection a impacté tous les entraînements et matchs du Parisien, qui a connu un mois de décembre très compliqué avec une seule minute joué, face à Metz (le 20 décembre, victoire 3-1). Au cours de ses vacances de Noël au Portugal, sa santé s’est dégradée et il a dû être hospitalisé.

Le PSG a été aidé par le Benfica Lisbonne, ancien club de Gonçalo Ramos, dans le suivi et la préparation du joueur. De retour à l’entraînement après la trêve et cette hospitalisation, il a été titularisé pour le 32e de Coupe de France contre Revel (victoire 9-0 le 7 janvier, avec un but de Ramos sur penalty), même toujours affaibli. Aujourd’hui, le Portugais est pratiquement rétabli et aurait même quasiment retrouvé son poids de forme.

