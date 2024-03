Gonçalo Ramos raconte le virus qui lui a fait vivre un calvaire

Imaginez ce qu’il peut donner en pleine forme…

Dans une interview à Record, Gonçalo Ramos est revenu sur le virus qui l’a touché cet hiver. Cette épreuve a compliqué sa fin d’année et l’a forcé à se rendre de nombreuses fois à l’hôpital : « J’ai d’abord attrapé un virus qui s’est ensuite transformé en infection du colon. J’ai passé 20 jours à saigner et à vomir, sans réussir à manger, avec une fièvre très élevée. J’ai dû aller à l’hôpital quatre ou cinq fois, et j’ai été sous perfusion. »

Cette maladie a rendu difficile son adaptation au PSG, où le Portugais est en concurrence avec Randal Kolo Muani pour la place de titulaire à la pointe de l’attaque. Ce contretemps a bouleversé sa préparation : « J’ai perdu huit kilos, et au cours d’une saison d’adaptation en France, ça n’aide pas. J’ai ensuite dû reprendre du poids à mi-saison, faire une présaison en janvier ce qui n’est pas facile ». Mais Ramos revient bien : en Ligue 1, il a fait trembler les filets trois fois sur ses six derniers matchs.

Suffisant pour mettre CR7 sur le banc lors les prochains matchs de la Seleção ?

