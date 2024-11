Un lobbyiste demande l’annulation d’un accord signé sous contrainte avec Nasser al-Khelaïfi

Luis Enrique valide ce contre-pressing.

Tayeb Benabderrahmane, lobbyiste franco-algérien et ancien conseiller auprès du président de la Commission nationale des droits de l’homme du Qatar, a demandé ce mardi à la justice française d’annuler un accord signé en juillet 2020 avec Nasser al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain. Cet accord, par lequel il s’engageait à remettre tout « document confidentiel » concernant le dirigeant qatari, aurait été obtenu, selon lui, sous la contrainte, comme le rapporte Ouest France.

Un cachot de 2 m2

D’après son récit, tout commence en janvier 2020 à Doha. Arrêté et placé dans un cachot minuscule, il aurait passé plusieurs mois à l’isolement, les yeux bandés, sous surveillance permanente. Libéré en juillet et assigné à résidence dans un hôtel jusqu’en octobre 2020, il affirme avoir été contraint de signer l’accord controversé pour retrouver sa liberté en novembre. Benabderrahmane accuse directement Al-Khelaïfi d’avoir orchestré son calvaire, notamment via des avocats et des proches influents, pour éviter la diffusion de documents « explosifs » mêlant finances et politique.

Pour la défense de Nasser al-Khelaïfi, ce récit ne tient pas. L’avocate du président parisien affirme que l’arrestation est liée à des accusations d’« intelligence avec l’ennemi », notamment des tentatives de vente d’informations aux Émirats arabes unis, rivaux régionaux du Qatar. Elle accuse même l’ex-conseiller d’avoir depuis violé ce protocole, conservant des copies compromettantes pour faire chanter Al-Khelaïfi. L’accord comprend, selon Mediapart, une pénalité de 5 millions d’euros en cas de non-respect.

Outre cette bataille, Tayeb Benabderrahmane est également mis en examen pour avoir participé, avec d’autres, au vol de photos intimes de Nasser. Une enquête distincte, portant sur de potentielles tortures subies par Tayeb au Qatar, est en cours. La décision du tribunal judiciaire de Paris est attendue le 29 avril 2025, le jour de la demi-finale de Ligue des champions.

Peu probable que Nasser ou Paris y assiste.

