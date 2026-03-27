Le Maroc met un gros coup de pression au Sénégal

La prolongation la plus longue de l’histoire. Déchu de son titre de champion d’Afrique au profit du Maroc, le Sénégal a fait appel mercredi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Et en attendant la décision finale, les Lions de la Teranga comptent bien profiter du flou artistique ambiant en maintenant les festivités prévues au Stade de France à l’occasion de leur match contre le Pérou ce samedi. Et ça, ça ne plaît pas franchement au Maroc.

1/5 Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d’Exploitation @StadeFrance ainsi qu’au groupe @GLEvents. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe.#onchomepas 😉 #senegal — Mourad Elajouti (@Elajouti) March 27, 2026

Président du Club des avocats au Maroc, Me Mourad Elajouti a riposté via une série de posts sur son compte X : « Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la société d’exploitation du Stade de France ainsi qu’au groupe GL Events », prévient-il. En effet, selon l’avocat, « en l’absence de décision suspensive du TAS, l’exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite ».

Le Maroc veut mettre le trophée sous séquestre judiciaire

Et visiblement, on ne rigole pas avec les usurpations de titres : « Tout maintien de l’événement donnera lieu à des poursuites pour dommages et intérêts. […] Nous nous réservons le droit de solliciter en référé d’heure à heure la mise sous séquestre judiciaire du trophée », c’est-à-dire de placer l’objet du litige « sous la garde d’un commissaire de justice » le temps qu’une décision soit prise.

Et sinon, ils ont pensé à la garde partagée ?

« Le Sénégal n’a vraiment pas à s’inquiéter »