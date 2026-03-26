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Le trophée de la CAN sera présenté au Stade de France (et pas par le Maroc)

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Le trophée de la CAN sera présenté au Stade de France (et pas par le Maroc)

Autant en profiter tant qu’il est temps. Ce samedi, le trophée de la CAN sera bien présenté au public du Stade de France avant Sénégal – Pérou. La fédération sénégalaise a communiqué le déroulement des célébrations et indique clairement que le trophée sera présenté à 15h45. Juste avant, à 15h, un show de Booba et Youssou N’Dour aura lieu. Près de 60 000 spectateurs sont attendus au stade pour célébrer les champions d’Afrique. Enfin…

Des appels (à) de(ux) balles

Ce mercredi, le Sénégal a officialisé son appel visant la décision de la CAF d’attribuer la victoire de la CAN au Maroc devant le Tribunal arbitral du sport. « L’appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l’équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0 », communique le TAS.

« À quoi sert d’être célèbre sans le mériter ? », merci Booba.

Le Sénégal fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la CAF

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