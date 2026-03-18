La soirée de Barcola ne s’est pas terminée comme il l’aurait souhaité

De hot à botte, il n’y a qu’un pas. Auteur d’une nouvelle prestation fringante avec le PSG, Bradley Barcola retrouve des couleurs et a collé un nouveau pion ce mardi face à Chelsea, pour emmener les siens en quarts de C1. Néanmoins, l’ailier des Rouge et Bleu, remplacé à l’heure de jeu par Désiré Doué, a été aperçu avec une botte orthopédique à la cheville droite en sortant du stade.

OHHHH BRADLEY BARCOLA QUEL BUT 😱😱😱 Le PSG mène 2-0 sur la pelouse de Chelsea après 15 minutes, soit 7-2 au cumulé 🥶#CFCPSG | #UCL pic.twitter.com/5RAI8rjliO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 17, 2026

Une blessure au mauvais moment

En très grande forme, le Français avait installé la clim à Stamford Bridge dès la 14e minute, avec un superbe enchaînement qui file en lucarne sans que Robert Sánchez ne puisse bouger. Très remuant en ce moment, Barcola venait d’inscrire son quatrième but en quatre matchs.

À quelques jours des matchs amicaux de l’équipe de France face au Brésil et à la Colombie, le Parisien pourrait manquer le rassemblement de la bande de Deschamps, résultat des examens médicaux ce mercredi.

Accélération Barcola, frappe petit filet Barcola, en boucle ce matin.

Kvaratskhelia regrette d'avoir célébré son but