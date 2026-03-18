Ces autres événements que la CAF pourrait encore changer

Deux mois après la finale de la CAN 2025, la Confédération africaine de football a décidé de bousculer le cours de l’histoire en attribuant le titre au Maroc. Mais, depuis 1957, date de création de l’instance, celle-ci pourrait se pencher sur d’autres événements historiques, quitte à les réécrire.

→ La finale de la Coupe du monde 1990

Quatre ans après son récital total au Mexique, Diego Maradona, moins intouchable, est sur le point de mettre de nouveau l’Argentine sur le toit du monde. Au stade olympique de Rome, le génie est sifflé par le public, ciblé par ses adversaires et meurtri dans sa chair par la décision de l’arbitre Edgardo Codesal Méndez d’accorder un penalty à la RFA dans les derniers instants. Si la CAF avait été un peu plus influente, elle aurait trouvé une solution pour faire passer le Cameroun contre l’Angleterre en quarts, au terme d’un match sensationnel. Ensuite, l’équipe la plus méritante de ce Mondial serait logiquement devenue la première nation africaine à triompher dans la compétition et Roger Milla danserait pour l’éternité.

→ Afrique du Sud – France, 1995

Quand ce n’est pas bien, il faut le dire. Le XV de France d’Abdelatif Benazzi, Émile Ntamack et Thierry Lacroix était taillé pour remporter la première Coupe du monde de son histoire, mais personne ne devait gâcher la fête de la nation arc-en-ciel. Or, la CAF avait largement les moyens de faire mieux, d’éviter l’arbitrage plus que laxiste en faveur des Sudafs, pour laisser les Bafana Bafana entrer seuls dans l’histoire au moment de remporter la CAN 1996 à domicile sous les yeux de Nelson Mandela. Invictus avec un ballon rond, ça a quand même de la gueule.

C’est donc ça, le jeu debout du rugby ?

→ Le « Partage de l’Afrique »

Déjà, il faudra changer ce terme absolument désastreux consistant à penser que le continent serait un vulgaire quatre-quarts qu’on se découpe à parts égales à la récré. Après avoir laissé les nations européennes étaler leur puissance, la CAF devrait taper du poing sur la table et redéfinir elle-même de nouvelles frontières. Exit le passé colonial, il est temps de repenser l’ordre établi et de laisser la règle dans la trousse pour établir des limites plus naturelles et en accord avec les gens qui y vivent. Désolé aux pros de Jetpunk, il faudra refaire le quiz « cliquez sur les pays d’Afrique sur une carte sans frontières » pour débloquer les 5 étoiles.

→ Le retour de Drogba à Marseille

C’est sûr, la Confédération africaine est pour quelque chose dans l’éloignement entre Didier Drogba et l’OM. Depuis 2004, l’Ivoirien ne cesse de clamer son amour pour la cité phocéenne, mais sa page Wikipedia indique bel et bien qu’il n’est jamais revenu, préférant des projets sportifs en Chine, en Turquie, au Canada et aux États-Unis. En lui faisant gagner les finales de CAN 2006 et 2012, l’instance lui aurait permis de définitivement terminer le jeu et de pouvoir couler des jours paisibles sous le soleil marseillais.

Il faut se frotter les yeux.

→ L’appropriation culturelle

Il y a plus important que le foot dans la vie et il est nécessaire de lutter contre tous ces gens qui pensent que faire des tresses collées, avoir des meubles en bois d’ébène et des tableaux d’éléphants en noir et blanc leur donne du style. Non, c’est faux, il faut arrêter ça tout de suite. La CAF devrait même les obliger à peindre leurs murs en beige comme tout le monde pour montrer qu’elle est vraiment puissante.

Les projets sur lesquels la CAF devrait maintenant œuvrer : revoir le montant de notre prime d’activité, interdire les vuvuzelas, faire d’Isaach de Bankolé une icône mondiale, offrir un Ballon d’or à Samuel Eto’o, stopper les conflits sur le continent, sanctionner les dérapages racistes des Argentins, regarder plus attentivement quelles fédérations ont soutenu la candidature du Qatar en 2022, interdire les safaris dangereux pour les animaux, redonner le trophée de la CAN 2025 au Sénégal, libérer Christophe Gleizes…

Le gouvernement sénégalais demande une enquête pour « soupçons de corruption »