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Zlatan Ibrahimović gagne un ticket pour la Coupe du monde 2026

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Zlatan Ibrahimović gagne un ticket pour la Coupe du monde 2026

En voilà un qui ne veut certainement pas entendre parler de boycott. Quelque peu déclassé à l’AC Milan, où il joue depuis deux saisons un rôle de conseiller avec plus ou moins de succès, Zlatan Ibrahimović s’est déjà trouvé un autre plan. Comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mercredi, il jouera les consultants sur Fox Sports pendant la Coupe du monde cet été.

« Non seulement la Coupe du monde arrive sur Fox cet été, mais Zlatan aussi. À bientôt, et de rien », déclare l’ex-international suédois avec sa modestie habituelle. Et puisque Zlatan sera de la partie, ce Mondial sera forcément « le MEILLEUR de tous les temps », affirme-t-il en chœur avec Donald Trump et Gianni Infantino.

« Il était tout en haut de la liste »

Du côté de la chaîne conservatrice américaine, l’excitation n’est pas moindre. « Il était tout en haut de la liste des gens que nous voulions pour cette Coupe du monde, a expliqué à The Athletic le président de Fox Sports, Brad Zager. Zlatan faisait partie des candidats pour lesquels il n’y avait aucune raison de ne pas tenter le coup. »

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