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La compo du PSG face au Bayern

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La compo du PSG face au Bayern

Le menu du soir, bonsoir. La compo du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich est tombée. Alors que quelques incertitudes planaient (la titularisation de Fabián Ruiz, l’état de forme d’Achraf Hakimi…), Luis Enrique a statué et reconduit le même onze de départ que face à Liverpool.

Warren Zaïre-Emery est titulaire au milieu du terrain, à la place de Fabián Ruiz. Le Français est aligné aux côtés de Vitinha, de retour, et João  Neves. Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia conduiront l’attaque du PSG, qui entame sa troisième demi-finale d’affilée en Ligue des champions.

La compo du PSG face au Bayern :

Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Les jeux sont faits, rien ne va plus !

Le PSG peut devenir la première équipe française à gagner 100 matchs de coupe d'Europe

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