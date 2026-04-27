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Une bonne nouvelle pour le PSG avant le Bayern
TC
Un groupe parisien au complet
Cette bonne nouvelle devrait définitivement compléter le groupe de Luis Enrique. Aucun joueur ne manque à l’appel côté PSG puisque le club de la capitale a enregistré les retours de Fabian Ruiz puis de Nuno Mendes contre Angers. Luis Enrique aura l’occasion de confirmer cela lors de la conférence de presse du PSG, ce lundi après-midi. Du côté des Bavarois, Raphael Guerreiro est d’ores et déjà forfait pour la double confrontation.
Vitilà.
TC