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Une bonne nouvelle pour le PSG avant le Bayern

TC
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Une bonne nouvelle pour le PSG avant le Bayern
En six lettres : Eureka. À deux jours de la réception du Bayern Munich en demi-finales de Ligue des champions, le PSG a retrouvé un visage ô combien important sur les pelouses du Campus. Vitinha a retrouvé les terrains d’entraînement accompagné de ses coéquipiers. Sorti blessé au talon lors de la réception de l’OL, le Portugais est apte à tenir sa place sur la pelouse du Parc des Princes, selon Le Parisien. Reste à voir si Luis Enrique alignera d’entrée le métronome du milieu de terrain.

Un groupe parisien au complet

Cette bonne nouvelle devrait définitivement compléter le groupe de Luis Enrique. Aucun joueur ne manque à l’appel côté PSG puisque le club de la capitale a enregistré les retours de Fabian Ruiz puis de Nuno Mendes contre Angers. Luis Enrique aura l’occasion de confirmer cela lors de la conférence de presse du PSG, ce lundi après-midi. Du côté des Bavarois, Raphael Guerreiro est d’ores et déjà forfait pour la double confrontation.

Vitilà.

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TC

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