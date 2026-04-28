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Luis Enrique va entrer encore un peu plus dans la légende du PSG

TJ
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Luis Enrique va entrer encore un peu plus dans la légende du PSG

Une pierre deux coups. Ce mardi soir, Luis Enrique va diriger son 168e match à la tête du PSG, qui affronte le Bayern Munich en demi-finales aller de Ligue des champions. Un chiffre loin d’être anodin, puisqu’il accouche de deux nouveaux records à venir pour le technicien espagnol. Comme souligné par Statsdufoot, Enrique va devenir l’entraineur étranger le plus capé avec le club parisien toutes compétitions confondues devant le Portugais Artur Jorge, qui a dirigé le PSG entre 1991 et 1994.

Un record national

Un seuil symbolique qui en cache un autre, puisqu’avec bientôt 45 matchs européens avec le PSG, Enrique deviendra également le coach étranger le plus capé avec un club français en Coupe d’Europe devant un autre Portugais, Leonardo Jardim, qui en a disputé un de moins pendant ses années monégasques. Reste à voir si ses joueurs marqueront le coup en prenant une option sur une seconde finale de C1 en deux ans.

Dans la légende.

En direct : Paris Saint-Germain - Bayern Munich (0-0)

TJ

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