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Le but de l’égalisation de Kvaratskhelia contre le Bayern

UL
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Le but de l’égalisation de Kvaratskhelia contre le Bayern

Roi du milieu de semaine. Liverpool, Chelsea, Nantes, et maintenant le Bayern Munich. Kvicha Kvaratskhelia est décidément en forme en milieu de semaine. En difficulté en début de match contre le Bayern, en témoigne le but de l’ouverture du score de Harry Kane sur penalty, le PSG s’en est remis au pied droit du Géorgien pour égaliser. L’ancien Napolitain marque pour la huitième fois en neuf matchs et est désormais impliqué dans son 14e but de la saison de Ligue des champions. C’est autant qu’Ousmane Dembélé la saison dernière.

Qui d’autre que lui ?

UL

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