Bientôt une prolongation pour Tchouaméni au Real Madrid ?

Le Real Madrid ne veut plus lâcher Aurélien Tchouaméni. Selon Foot Mercato, le club merengue travaille sur une prolongation du milieu français, sous contrat jusqu’en juin 2028. Cette saison, le Bordelais d’origine s’est mué en pièce maîtresse au sein de l’effectif madrilène avec 45 apparitions.

Un soldat d’Arbeloa

Sous la houlette d’Alvaro Arbeloa, Tchouaméni s’est imposé à son poste de sentinelle, mais aussi en pompier de service en défense centrale quand la situation l’exigeait. Cette polyvalence, rare à ce niveau, en fait un couteau suisse que le staff ne peut plus se permettre de laisser partir. En récompense d’un exercice abouti, le Real envisagerait également une revalorisation salariale.

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