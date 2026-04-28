Le onze du Bayern Munich face au PSG

Le combat des chefs. Vincent Kompany a désigné ses onze séminaristes du soir, qui tâcheront de déloger le PSG du Parc des princes. L’ancien défenseur belge, qui assistera à cette demi-finale aller de Ligue des champions depuis les tribunes, a dégainé le onze type. Alors que l’adjoint Aaron Banks sera sur le banc, l’attaque bavaroise est composée de Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise et Harry Kane. Serge Gnabry est blessé. Alphonso Davies a été préféré à Konrad Laimer au poste de latéral gauche. Le Bayern tente de rejoindre sa première finale de Ligue des champions depuis 2020.

La compo du Bayern Munich face au PSG :

Neuer – Stanišić, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Díaz – Kane.

Un peu de potion magique et c’est parti !

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