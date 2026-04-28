Un arbitre international aurait été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle sur mineur

Selon les informations du Sun, relayées également par le Telegraph, un arbitre officiant sur des compétitons UEFA aurait été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle sur un mineur.

Un témoin aurait aperçu l’arbitre âgé d’une trentaine d’années parler avec l’adolescent avant de le toucher et l’inciter à le suivre dans sa chambre d’hôtel. Il était en déplacement au Royaume-Uni pour un match européen avant d’être arrêté par la police devant ses collègues, interrogé puis libéré sous caution.

Dans la liste pour le Mondial 2026

Selon les mêmes sources, l’homme faisait partie des centaines d’arbitres prévus pour le Mondial 2026. Dans l’attente des suites de l’enquête, l’homme est démis de ses fonctions. Pour le moment, aucun détail concernant le profil de l’arbitre n’est dévoilé et l’on ne sait pas grand-chose de son rôle exact.

De son côté, l’UEFA s’est immédiatement positionnée sur le sujet. « Nous sommes au courant d’une enquête policière en cours impliquant un arbitre officiel. Nous surveillons la situation avec une grande préoccupation et continuerons à suivre les développements de l’affaire de près. En attendant, l’officiel ne sera pas appelé pour les prochains matchs de l’UEFA. Comme il s’agit d’une enquête en cours, nous ne commenterons pas davantage », conclut l’UEFA.

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