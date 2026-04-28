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Les demandes folles de la FIFA pour la visite de Gianni Infantino à Vancouver

AR
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Les demandes folles de la FIFA pour la visite de Gianni Infantino à Vancouver

Les mêmes passe-droits que les politiques ? Certainement pas. Selon la chaîne canadienne Global BC, la FIFA aurait demandé une escorte de niveau 4 pour Gianni Infantino à Vancouver. Ce grade de sécurité lui permettrait de se déplacer dans la ville à grande vitesse, sans respecter les feux de circulation et extrêmement encadré par les forces de sécurité.

Un problème dans les finances

À titre de comparaison, l’escorte du pape Léon XIV est un niveau en dessous de celle demandée pour Infantino, à égalité avec celle prévue pour Donald Trump et supérieure à celle déjà mise en place pour le Premier ministre Marc Carney. Toujours selon les informations de Global BC, cette demande de la FIFA aurait été refusée par la police de Vancouver.

Côté finances, la ville de Vancouver avoue être dans le flou total sur les contributions de la FIFA, qui n’a pourtant pas lésiné sur les demandes opérationnelles. En revanche, la ville où Thomas Müller s’est installé ces derniers mois annonce tout de même déployer le plus grand nombre de services de police de toute son histoire pour assurer le bon fonctionnement du Mondial.

Peut-être qu’Infantino rêve de jouer dans Rapide et furieux ?

Michael Olise sort-il d’un film de Miyazaki ? 

AR

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