Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Cran Olympique vs Lac Bleu AS

Mais que fait le 2 du Cran Olympique ? Au petit trot, il va chercher le cuir puis, alors que deux de ses coéquipiers sont démarqués, l’envoie dans les pieds du 10 adverse qui n’a plus qu’à marquer… d’un lob des 30 mètres pleine lucarne. En même temps, quand on fait des cadeaux pareils, il n’y a plus qu’à.

2/ Bergerac Périgord FC vs ETS Linars

Ici, on peut apprécier la belle passe D et la finition chirurgicale, mais c’est bien la célébration qui en vaut le coup ! Une belle madeleine de Proust pour les nostalgiques qui se rappelleront Nani, le Poutou portugais !

3/ Caudéran AGJA vs Ambarèsienne ES

Nous sommes au printemps mais les défenseurs adverses tombent comme des feuilles mortes. Capitaine Crochet passe en revue l’équipe adverse et fait une offrande à son coéquipier qui finit entre les jambes du gardien. Il peut dire merci.

4/ ETS Pyrénéenne vs Artiguel Arbus Auber

Si le cadrage est hasardeux, l’attaquant de l’ETS pyrénéenne est quant à lui appliqué. À la réception d’un centre, il se prend pour Gareth Bale en finale de Ligue des champions et envoie une retournée hors surface dans les cages. Même Loris Karius ne l’aurait pas eue.

5/ En De Mazeres vs Laroque FC

Mais que fout Mathieu Valbuena au Laroque FC ? Le sosie de P’tit Vélo envoie la balle à son coéquipier qui contrôle, l’envoie en l’air puis tente une retournée. Le ballon monte, monte, monte puis descend, descend, descend et… pouffff, ça fait but. Facile.

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