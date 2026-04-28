Le groupe du PSG (presque) au complet pour défier le Bayern

Prêt pour la bagarre. Le Paris Saint-Germain a communiqué ce mardi matin le groupe des 23 joueurs convoqués par Luis Enrique pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern.

Vitinha est bien là

De retour à l’entraînement ce lundi après son inflammation du talon d’Achille subie lors du revers face à l’OL (1-2), Vitinha est bien présent dans le groupe. Le maestro portugais postule même une place de titulaire. Sorti à la pause du match face à Angers ce week-end après une petite gêne, Achraf Hakimi sera également de la partie.

À l’exception du jeune Quentin Ndjantou (18 ans), toujours touché aux ischios et plus apparu sur un terrain depuis le 20 décembre dernier, le club de la capitale présente un groupe au complet pour la première fois de la saison.

Veni, vidi, Viti ?

Un fan devant l’Éternel de l’OM supportera le PSG ce mardi