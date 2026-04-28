New York ouvrira cinq fan zones gratuites pour le Mondial 2026

New York, ville de tous les possibles. Le Mondial 2026 débute dans quelques semaines et certaines villes se préparent déjà à recevoir des millions de supporters. En février plusieurs villes avaient menacé d’annuler leur fan zone faute de budget. Finalement le maire socialiste de New York, Zohran Mamdani, a annoncé l’installation de cinq fan-zones gratuites dans sa ville pour cet été.

The World Cup is coming to our backyard, and we’re making sure every New Yorker can be a part of it. This summer, FIFA fan events will be free in all five boroughs. Thank you to the NYNJ Host Committee and Governor Hochul for joining our mission to make this summer of soccer… pic.twitter.com/oXivzl23rx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 27, 2026

Fan zone pour tout le monde

Une bonne nouvelle pour les supporters puisque les hausses des transports, des logements et bien évidemment des billets ont provoqué de grandes inquiétudes dans les rangs des supporters. Mamdani, lui, souhaite partager cet événement au plus grand nombre. « Le premier sport du monde doit appartenir à tout le monde. Nous avons donc décidé de permettre aux fans de le regarder ensemble sans avoir à dépenser le moindre dollar », indique le maire de New York lors d’une conférence de presse, ce lundi.

Chaque arrondissement de la Big Apple aura donc sa fan zone, installés dans le quartier de Manhattan, au pied du pont de Brooklyn ou dans l’enceinte de l’US Open de tennis. On aura donc le droit à des scènes de liesse et potentiellement des marées de supporters bourrés dans New York.

Enfin une bonne nouvelle.

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