Le programme des barrages de Ligue 1 dévoilé

Tu parles d’une pression. Si la Ligue 2 connaît déjà son champion, certains clubs vont attendre encore un peu avant d’espérer un retour dans l’élite française. Les équipes qui termineront entre la 3e et la 5e place se départageront lors de cruels barrages (le mardi 12 mai 2026 pour le match 4e/5e puis le vendredi 15 mai entre le vainqueur de ce match contre le 3e), avec un bouquet final lors d’une double confrontation prévue le jeudi 21 mai, puis un retour le dimanche 24 mai dans l’antre du 16e de Ligue 1.

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Une nouvelle galère ?

Pour le moment, cette place de barragiste de Ligue 2 devrait se jouer entre Reims, le Red Star et Saint-Étienne, si rien ne change dans le classement. En revanche, dans le tableau de la Ligue 1, les résultats de l’OGC Nice provoqueraient un casse-tête supplémentaire pour la LFP et la FFF. Si la team d’Elye Wahi foire sa fin de saison et se retrouve barragiste à la place d’Auxerre, les Aiglons auraient trois matchs programmés : le barrage aller le 21 mai, puis une finale de Coupe de France le 22 mai et enfin le barrage retour prévu le 24 mai.

Le barbecue des supporters niçois se fera attendre.

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