Une des rares satisfactions de la saison du FC Metz va partir libre

Ce n’était une surprise pour personne, et c’est aujourd’hui officiel : Koffi Kouao annonce son départ du FC Metz après l’expiration de son contrat fin juin. Arrivé de Vizela en 2022, l’Ivoirien a participé à 113 rencontres de Ligue 2 et Ligue 1 avec les Messins.

Élément moteur du vestiaire et joueur dévoué sur le terrain, Don Koff’ a annoncé la nouvelle sur ses réseaux : « Ç’a été quatre saisons faites de hauts et de bas, de joies, de tristesses. Mais j’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain pour ce club, et d’être à la hauteur en dehors. Encore trois matchs pour bien finir cette saison. Mais cela a été un honneur. »

Ce n’est qu’un au revoir

Suspendu pour la prochaine rencontre à Saint-Symphorien contre Monaco, celui qui a réinventé le principe de l’échauffement d’avant-match donne rendez-vous à ses supporters le 10 mai, à l’occasion du dernier match à domicile contre Lorient, pour un ultime au revoir : « The last Dance à Saint-Symphorien », lance-t-il à travers plusieurs messages sur les réseaux sociaux.

Au moins un qui sait déjà que les Grenats n’accrocheront pas la place de barragiste.

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