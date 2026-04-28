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Une première en Europe : un club va construire un stade pour son équipe féminine

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Une première en Europe : un club va construire un stade pour son équipe féminine

Quand on veut développer le football féminin, on peut. Bientôt, l’équipe féminine de Brighton ne jouera plus au Broadfield Stadium, à 30 kilomètres de la ville. Ce mardi, le club a annoncé la construction d’un stade de 10 000 places pour son équipe féminine.

Le club du sud de l’Angleterre espère inaugurer son stade « au plus tard pour la saison 2030-2031 ». Cette nouvelle enceinte sera bâtie à côté de l’Amex Stadium, celle de l’équipe masculine. Une passerelle, comme un symbole, reliera les deux stades.

Une première en Europe

Dans un communiqué, les Seagulls se félicitent d’être à l’origine du « premier stade spécialement construit pour une équipe féminine au Royaume-Uni et en Europe » et l’un des trois seuls de ce type dans le monde.

La franchise de NWSL de Kansas City, le Current, possède déjà son propre stade depuis 2024. En général, en Europe, les équipes de femmes migrent vers les stades des hommes pour les grandes affiches. C’est, par exemple, le cas d’Arsenal.

En France, malheureusement, les sections féminines trinquent.

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