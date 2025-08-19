Brighton récupère la pépite du dernier Euro féminin

La sensation de l’Euro 2025 s’exile au bord de la mer.

Brillante en sortie de banc au dernier Euro remporté par les Anglaises, l’attaquante d’Arsenal Michelle Agyemang retourne en prêt à Brighton. Déjà chez les Seagulls la saison dernière, la jeune pépite de 19 ans s’était révélée aux yeux du grand public sur la côte sud du Royaume où elle avait inscrit cinq buts en Women’s Super League.

We are delighted to announce that Lioness and Euros winner Michelle Agyemang has rejoined Albion on loan from Arsenal for the new season! 💙🤍 — Brighton & Hove Albion Women (@BHAFCWomen) August 19, 2025

À l’aube du début de la saison, les suiveurs du football féminin anglais pensaient que Michelle Agyemang allait intégrer progressivement la rotation offensive des Gunners en 2025-2026. Finalement, le club londonien a décidé de la prêter une saison de plus. Ce choix de la direction sportive d’Arsenal permettra à la nouvelle star des Lionesses de continuer à gratter du temps de jeu pour gagner en expérience au plus haut niveau.

Assez pour concurrencer Alessia Russo au poste d’avant-centre en 2026 ?

