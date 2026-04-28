Le PSG mène face au Bayern après une folle première période !

Quarante-cinq minutes de folie ! À la pause, le PSG mène 3-2 face au Bayern Munich, après un premier acte ultra-débridé. Grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia, de João Neves et d’Ousmane Dembélé (sur un penalty attribué par la VAR dans le temps additionnel de la première période), Paris a su réagir par deux fois à l’ouverture du score bavaroise signée Harry Kane, et à l’égalisation de Michael Olise.

KVARA RALLUME LE FEU AU PARC DES PRINCES 🔥 9e but de la saison en Ligue des champions pour le Géorgien qui remet le PSG à hauteur du Bayern, en direct sur CANAL+FOOT 👊#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/PlLfHG7Iut — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 28, 2026

DEMBÉLÉ REDONNE L'AVANTAGE AU PSG, CE MATCH EST FOU 🤯 3-2 à la pause, ne loupez pas la deuxième période de PSG / Bayern Munich en direct sur CANAL+FOOT 🔥#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/lRrSGyowSg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 28, 2026

Cinq buts en première période, un record en C1

En Ligue des champions, c’est la première fois qu’une demi-finale voit cinq buts inscrits en première période ! Si les coéquipiers de Marquinhos veulent avoir un bon matelas pour le match retour à Munich, ils devront davantage fermer la boutique en défense.

5 - Une 1re période de demi-finale de Ligue des Champions a vu 5 buts inscrits pour la 1re fois. Le Paris SG est la 1re équipe à inscrire 3 buts avant la pause à ce stade depuis le Real Madrid en 2013/14… contre le Bayern (3-0 à la MT, 4-0 à la fin). Zinzin. pic.twitter.com/syvYVKgBwe — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2026

En attendant les calculs, espérons que la seconde période offre autant de spectacle que la première !

Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)