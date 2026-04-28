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Le PSG mène face au Bayern après une folle première période !

TJ
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Le PSG mène face au Bayern après une folle première période !

Quarante-cinq minutes de folie ! À la pause, le PSG mène 3-2 face au Bayern Munich, après un premier acte ultra-débridé. Grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia, de João Neves et d’Ousmane Dembélé (sur un penalty attribué par la VAR dans le temps additionnel de la première période), Paris a su réagir par deux fois à l’ouverture du score bavaroise signée Harry Kane, et à l’égalisation de Michael Olise.

Cinq buts en première période, un record en C1

En Ligue des champions, c’est la première fois qu’une demi-finale voit cinq buts inscrits en première période ! Si les coéquipiers de Marquinhos veulent avoir un bon matelas pour le match retour à Munich, ils devront davantage fermer la boutique en défense.

En attendant les calculs, espérons que la seconde période offre autant de spectacle que la première !

Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)

TJ

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