La soirée en enfer de Mamadou Sarr

Vous pensiez avoir passé un sale mardi, rapport aux remontrances de votre N+1 et à ce pied placé malencontreusement sur une crotte de chien toute fraîche sur le chemin du retour ? Rassurez-vous, à ce petit jeu, Mamadou Sarr fait encore plus fort.

Titularisé au poste de latéral droit contre le PSG pour son premier match en Ligue des champions, le joueur de 20 ans a été bien peu à son aise. À peine cinq minutes de jeu, et voilà que l’international sénégalais loupe son contrôle, offrant un boulevard à Khvicha Kvaratskhelia pour ouvrir le score, et plombant par la même occasion la mission come-back des Blues.

Rosenior au secours de son protégé

Le sortant à la mi-temps, Liam Rosenior a tout de même pris la défense de son joueur, qu’il tenait à emmener dans ses valises depuis Strasbourg cet hiver. « Mamadou a déjà joué à ce poste pour moi, et il avait été extraordinaire lors de plusieurs matchs face au PSG. Je pensais que cette expérience et sa connaissance des joueurs adverses l’aideraient. Mais quand vous êtes joueur et que vous commettez une erreur aussi tôt dans le match, ça peut rendre la soirée vraiment difficile », a-t-il reconnu en conférence de presse.

Pas sûr toutefois que la posture compréhensive de Rosenior suffise à consoler le défenseur : comme si cette première claque ne suffisait pas, Mamadou Sarr a appris au coup de sifflet final avoir perdu son titre de champion d’Afrique, finalement attribué par la CAF au Maroc d’Achraf Hakimi. Défaite 3-0 sur tapis vert pour les Lions de la Teranga.

Et un, et deux 3-0 !

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