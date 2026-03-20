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L’Italie jouera les barrages avec Chiesa, mais sans Verratti

CT
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L’Italie jouera les barrages avec Chiesa, mais sans Verratti

L’heure de vérité approche. La liste des footballeurs italiens convoqués par Gennaro Gattuso pour les barrages de qualification à la Coupe du monde 2026 a été dévoilée ce vendredi.

Le sélectionneur de la Nazionale a choisi de prendre 28 joueurs, dont Federico Chiesa, l’attaquant de Liverpool. Absent de l’équipe nationale depuis l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro 2024, le joueur de 28 ans grappille du temps de jeu en club (31 matchs joués cette saison) et est enfin épargné par les blessures.

En revanche, les pépins physiques ont eu raison de Marco Verratti, longtemps pressenti dans la liste. Le dernier match de l’ancien Parisien remonte au 15 janvier dernier, en raison d’une lésion au ménisque.

À deux matchs d’un retour en Coupe du monde

L’Italie n’a plus participé à une phase finale de Mondial depuis l’édition 2014 au Brésil. Battus en barrages par la Suède en 2017 et la Macédoine du Nord en 2022, les hommes de Gattuso ne peuvent pas se permettre de rater une troisième Coupe du monde d’affilée.

L’Irlande du Nord sera l’équipe à sortir le 26 mars. En cas de victoire, les Italiens joueront la finale des barrages face au vainqueur de Pays de Galles – Bosnie-Herzégovine le 31 mars.

Ils peuvent toujours compter sur la bénédiction So Foot.

Marco Verratti est-il passé à côté du barrage de l’Italie ?

CT

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