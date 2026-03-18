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Marco Verratti est-il passé à côté du barrage de l’Italie ?

JF
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Marco Verratti est-il passé à côté du barrage de l’Italie ?

Le hibou reste dans son nid. Alors que l’Italie s’apprête à jouer son futur lors d’un barrage de tous les dangers face à l’Irlande du Nord le 26 mars, Gennaro Gattuso préparait-il un coup surprise ? C’est en tout cas ce qu’annonce Fabrice Hawkins.

Selon le journaliste, le sélectionneur transalpin avait prévu d’appeler l’ancien Parisien pour cette rencontre ultra-décisive, certainement pour compter sur son expérience, lui qui faisait partie de la sélection championne d’Europe en 2021.

Une information confirmée en commentaires par le journaliste Guillaume Pacini, suiveur du football italien, qui pourra donner quelques regrets aux tifosis ou au moins aux romantiques du ballon rond. Que ces derniers se rassurent, l’idée de Gattuso ne tenait de base pas à grand-chose, Verratti étant absent des terrains depuis le 23 janvier et actuellement touché au ménisque. Le rêve n’a même pas eu le temps de se concrétiser.

Insigne : « Si Pescara se maintient et que je suis sélectionné pour la Coupe du monde, alors je pourrai arrêter »

JF

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