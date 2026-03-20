Halilhodžić sort le trombinoscope pour identifier un joueur

Le prof en début d’année. Nouvellement arrivé au FC Nantes, Vahid Halilhodžić a neuf matchs pour réussir la mission maintien des Canaris. C’est autant de temps qu’il lui faudra pour apprendre le nom de tous ses joueurs. Interrogé en conférence de presse sur l’état de ses troupes, l’ancien attaquant a d’abord affirmé que Francis Coquelin était blessé, puis est revenu sur le cas Bahmed Deuff.

Le jeune Canari, en vue en fin d’année, a été renvoyé en réserve par Ahmed Kantari après l’imposant mercato d’hiver des Nantais. Et coach Vahid ne semble pas être au courant de son nom. « Bah… Lui, il est un petit peu blessé au dos. Il n’a pas recommencé à travailler, répond-il à Ouest-France en vérifiant son trombinoscope. Il n’a pas été une fois avec nous, je ne le connais pas trop. » Lorsqu’il a fini son explication, l’ancien sélectionneur du Maroc a mis ses lunettes pour regarder à nouveau le trombinoscope. Le FC Nantes accueille Strasbourg ce dimanche (20h45).

Et ce sera sans Deuff, a priori.

La drôle de demande de Coach Vahid aux supporters de Nantes