Lepaul absent aux trophées UNFP : « Ça me fait ni chaud ni froid »

Une passe décisive, un but, mais une défaite au bout de l’histoire. Estéban Lepaul a fait tourner son compteur statistique au Groupama Stadium ce dimanche soir (19 pions, 5 offrandes cette saison en Ligue 1), sans pouvoir empêcher la défaite du Stade rennais contre Lyon dans la course à la Ligue des champions.

Lepaul veut son titre de meilleur buteur

Sur le plan collectif, l’attaquant rennais espère toujours décrocher une qualification en Coupe d’Europe avec le club breton ; sur le plan individuel, il est bien parti pour finir meilleur buteur du championnat, avec actuellement quatre buts d’avance sur Mason Greenwood. Si le Marseillais fait partie des cinq joueurs nommés aux trophées UNFP, Lepaul n’y est pas (comme Corentin Tolisso, encore immense ce week-end).

Qu’en dit l’ancien Angevin ? « Est-ce que je le comprends ? Non. Est-ce que ça m’affecte ? Non, pas du tout, a-t-il répondu après avoir été interrogé à ce sujet en zone mixte. Ce sont des récompenses individuelles et je sais qu’on a d’autres objectifs collectifs. Si ça m’atteint, ça va me perturber. Il y a eu des votes, je ne suis pas dedans, ce n’est pas grave, on se concentre sur le match du week-end. J’ai fait un but et une passe dé, ça ne me perturbe pas. Je ne vais pas m’attarder sur ça 10 ans, ça me fait ni chaud ni froid. »

Mousa Al-Tamari a aussi décidé de postuler un peu trop tard pour le but de la saison.

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