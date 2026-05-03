- Ligue 1
- J32
- Lyon-Rennes (4-2)
Les tops flops de Lyon-Rennes
Bien en forme après un week-end de trois jours, l’OL avait Corentin Tolisso, Afonso Moreira et quelques ressources pour conforter sa place sur le podium de Ligue 1 et renvoyer Rennes au boulot.
Les tops
Endrick
Plus ça rate, plus ça passe : End rick-rac ou Endri crack, tout est une question d’espace. Suppléé par Ernest Nuamah (85e), dont le coup de crayon nous avait manqué.
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Moussa Al Tamari
On ne vous avait pas prévenus ? Le Jordanien a avancé la cérémonie des Trophées UNFP pour prendre sur place le prix du plus beau but de la saison.
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Corentin Tolisso
50 secondes de jeu et puis plus d’image. Il n’avait pas renouvelé son abonnement à Canal +. Heureusement pour les yeux : il a retrouvé ses identifiants Ligue 1 +.
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Afonso Moreira
Il est tout le temps là, personne n’arrive à s’en défausser et il rapporte des points : le W au Scrabble.
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Roman Yaremchuk
Un duel, deux duels, trois duels, quatre duels… face à lui, qui est le mieux préparé pour prendre la tête ? Non, on ne parle pas de l’annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
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Les flops
Abdelhamid Ait Boudlal
Elle n’est pas sur la liste noire des compagnies aériennes, Air Boudlal ? Lors de chaque duel, y a une intervention des soigneurs.
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Brice Samba
Il vaut peut-être mieux ne pas jouer pour espérer être le n°2 des Bleus au Mondial.
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Breel Embolo
C’est la reprise ce lundi pour les académies de Montpellier, Toulouse, Créteil, Paris et Versailles. En expert de l’effacement, Embolo a rempli sa trousse et a glissé une grande gomme rouge avec des bleus. Lui-même.
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Par TB, UL et MR