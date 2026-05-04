Une équipe nord-coréenne se rendra en Corée du Sud

Est-ce que ce match-là sera diffusé ? L’équipe féminine nord-coréenne du Naegohyang FC se rendra en Corée du Sud le 20 mai prochain pour y affronter Suwon WFC en demi-finales de la Ligue des champions asiatique. Le vainqueur affrontera en finale les Australiennes de Melbourne City ou les Japonaises du Tokyo Verdy Beleza. Ce match est donc un petit événement parce que la dernière fois qu’une équipe féminine de football du Nord s’était rendue dans le Sud, c’était en 2014 pour les Jeux asiatiques.

Rien d’amical

Douze ans plus tard, cette rencontre est donc tout un symbole pour deux pays aux relations plus que conflictuelles. Lee Jae-myung, président de la Corée du Sud, affirme que les deux pays feront un jour « éclore les fleurs de la paix » et tente de renouer le dialogue avec ses voisins du Nord. Ces derniers, quant à eux, jugent les initiatives du Sud « trompeuses » et qualifient la Corée du Sud de « son ennemi le plus hostile ».

On oublie la coorganisation d’un Mondial, alors ?

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