Les matchs de Tottenham interdits en Corée du Nord

Kim Jong-un ne pourra pas regarder Manchester United ce week-end.

Fan des Red Devils, Kim Jong-un ne sera pas devant son écran de télévision pour assister à la rencontre entre Manchester United et Tottenham ce dimanche. La faute à la présence chez les Spurs du Sud-Coréen Son Heung-min. En effet, le site 38 North a écrit un rapport sur la diffusion du football en Corée du Nord et explique que les matchs de Tottenham – ainsi que ceux de Wolverhampton et Brentford où jouent respectivement Hwang Hee-chan et Kim Ji-soo – sont interdits au pays de Kim Jong-un.

Le rapport de 38 North explique aussi que les matchs sont souvent diffusés par la chaîne publique KCTV avec quelques semaines de décalage, à l’image de la finale de la dernière Ligue des champions qui a été programmée en… décembre 2024. Pire, les matchs sont aussi raccourcis de 90 à 60 minutes.

Finalement, ce n’est pas si mal les droits télé en France.

