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La convocation de Lucas Chevalier ne change rien aux plans de Luis Enrique

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La convocation de Lucas Chevalier ne change rien aux plans de Luis Enrique

Chevalier ne fait pas cavalier seul. Avant de se déplacer sur la pelouse de l’OGC Nice, Luis Enrique ne boude pas son plaisir au sujet de la convocation de Lucas Chevalier en équipe de France. Si le Calaisien ne joue pas, le tacticien asturien ne doute pas de ses qualités : « Je suis très content, vraiment, de voir Lucas dans la liste de l’équipe de France, car il mérite. Je cherche à défendre mes joueurs. Mon avis sur le niveau de Lucas est clair. Je suis l’entraîneur qui l’a fait signer.  »

DD validé par Enrique

Débarquer au PSG est une chose, s’y imposer est une autre paire de gants. Ce n’est pas l’ancien Dogue qui dira le contraire, puisque Matveï Safonov a chouré sa place de titulaire suite à une kyrielle de bourdes qui n’empêchent pas Enrique de kiffer son petit protégé du ch’Nord.

« J’aurais fait la même chose si j’avais été sélectionneur, explique le technicien parisien. C’est un signal très positif pour le joueur. Jouera-t-il ce week-end ? Aucune chose à l’extérieur ne va changer mon avis. Je n’ai pas besoin de savoir ce que pensent les gens à l’extérieur. Je ne vais rien changer. »

Bien tenté, ceci dit.

Brice Samba vient au chevet de Lucas Chevalier

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