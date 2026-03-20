Akhomach a refusé le beau cadeau de Pathé Ciss

Sinon, on le donne à Grizou, c’est son anniversaire demain. Après la qualification du Rayo pour les quarts de finale de Ligue Conférence, le milieu sénégalais Pathé Ciss a ironisé sur la situation entre le Maroc, le Sénégal et la CAF concernant le titre de champion d’Afrique. « Énervé ? Non. Comment pourrais-je m’énerver si j’ai ma médaille avec moi ? » rigole l’ex-champion d’Afrique. Une médaille qui a failli changer de cou.

En effet, au Rayo, il y a aussi le Marocain Ilias Akhomach. « Ma médaille, je l’ai apportée pour la donner à mon pote, Ilias (Akhomach), mais il n’en voulait pas », raconte ce généreux, fair-play et surtout blagueur Pathé Ciss.

🎙️🇸🇳 Pathé Ciss : « Ma MÉDAILLE ? Je l’ai apportée pour la donner à Ilias Akhomach 🇲🇦.. Mais il a refusé. » Tôt ou tard, vous rendrez aussi le trophée 🏆⏳ pic.twitter.com/UutiPucRCM — FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 20, 2026

Champion par mail

Le Sénégalais s’était déjà exprimé plus tôt au micro d’El Chiringuito. « Moi, je suis tranquille, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé. Moi, je suis champion d’Afrique. J’ai gagné sur le terrain, pas par correspondance », assure Pathé à propos de tout ce cinéma.

On attend de voir ce qu’il retwittera sur le sujet.

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