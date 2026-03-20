Lama, Wiltord, Terrier… De nombreux anciens joueurs au Roazhon Park pour les 125 ans du Stade rennais

Tous devant Rennes-Metz ! Ce n’est pas l’affiche de Ligue 1 qui fera le plus saliver ce week-end, entre OL-Monaco et OM-Lille, mais ce sera un dimanche de fête au Roazhon Park pour conclure les célébrations des 125 ans du club breton après plusieurs ateliers et évènements étalés depuis l’été dernier.

Si le coup d’envoi de la rencontre face à la lanterne rouge est prévu à 17h15, les festivités vont durer tout le week-end. Le Roazhon Celtic Kop a prévu un cortège du centre-ville au stade en tout début d’après-midi, alors que le Stade rennais va mettre en place une fan zone géante au pied de la tribune Mordelles. Avec une idée en tête : faire défiler une centaine d’anciens joueurs invités et présents pour l’occasion.

Des frères Delamontagne à Martin Terrier

Dès 14 heures au pied du stade (et à partir de 16h15 à l’intérieur), les supporters rennais vont donc voir défiler des têtes connues. Des joueurs en activités comme Martin Terrier, qui doit jouer la veille avec le Bayer Leverkusen, ou Yann M’Vila, Adrien Hunou et M’baye Niang sont attendus. D’autres noms ? Pour les plus anciens : Daniel Rodighiero, Pierrick Hiard, les frères Delamontagne, Jocelyn Angloma ou encore Pierre-Yves André seront là.

Mais aussi Sylvain Wiltord, Shabani Nonda, Anthony Réveillère, Bernard Lama, Olivier Monterrubio, Stéphane Mbia, John Utaka, Mario Meclhiot, Mickaël Pagis, Rod Fanni, Fabien Lemoine, Julien Féret, Romain Alessandrini, Paul-Georges Ntep ou Clément Grenier. Flavien Tait, dont un large entretien sera à retrouver samedi sur sofoot.com, sera également de la partie. Le Stade rennais promet aussi quelques « stars surprises ».

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