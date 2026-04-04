Rennes frustre Brest après un match à rebondissements

Brest 3-4 Rennes

Buts : Dina Ebimbe (4e, 57e), Labeau-Lascary (70e) pour les Pirates // Blas (20e), Lepaul (35e SP, 74e SP), Embolo (63e) pour les Rouge et Noir

On ne s’attendait à rien, mais on n’est pas du tout déçus. Alors que les deux formations restaient sur plusieurs contre-performances en amont de la trêve internationale, chacun espérait pouvoir se relancer grâce à ce derby toujours animé. C’est finalement le Stade rennais qui s’est imposé après un match à rebondissements (2-3) et qui retrouve provisoirement un fauteuil européen.

Buts en folie et errements défensifs

En difficulté ces dernières semaines, Brest pensait s’être remis d’aplomb durant la trêve internationale. Cette sensation s’est confirmée dès l’entame de la rencontre lorsqu’Éric Dina Ebimbe s’y est repris à deux fois pour ouvrir le score pour les Ty-Zefs sur corner (1-0, 4e). La joie n’a duré qu’un quart d’heure. Loin d’être abattu par ce but encaissé rapidement, Rennes s’est révolté. Abdelhamid Ait Boudlal a lancé les hostilités en poussant Grégoire Coudert à l’exploit (12e). C’est finalement Ludovic Blas qui est venu remettre les deux formations bretonnes à hauteur grâce au service trois étoiles de Quentin Merlin et une reprise de volée parfaitement ajustée de l’ancien Nantais et téléguidée dans le petit filet brestois (1-1, 20e).

La volée de Ludovic Blas en première intention 🥵 Vous aimez ? C'est Rennais 🔴⚫️#SB29SRFC pic.twitter.com/VC6nI9nO4I — L1+ (@ligue1plus) April 4, 2026

Impeccable jusque-là, Coudert s’est fait piéger par le crochet de Mousa Al-Taamari, pas d’hésitations pour l’arbitre de la rencontre : penalty pour Rennes. La suite est devenue le hit de l’année, Esteban Lepaul l’a parfaitement transformé pour s’offrir son 14e but de la saison (1-2, 35e). Jaloux de son homologue finistérien, Brice Samba a tenu à rééquilibrer les débats en se trouant complètement sur sa sortie et permettant à Dina Ebimbe de s’offrir un doublé (2-2, 57e). La joie a encore une fois été de courte durée pour les Pirates, puisque six minutes plus tard, Breel Embolo est venu redonner l’avantage aux Rouge et Noir (2-3, 63e).

C'EST QUOI CE MATCH DE FOU ???? 😱 Rémy Labeau Lascary égalise à 3-3 dans ce derby breton ! 💥#SB29SRFC pic.twitter.com/fiQKAFgTIs — L1+ (@ligue1plus) April 4, 2026

Mais le match de ping-pong entre les deux formations n’en est pas resté là. Une erreur défensive rennaise et plus particulièrement de Lilian Brassier a permis à Rémy Labeau-Lascary de remettre Brest à hauteur (3-3, 70e), mais c’était compter sans les errements de concentration de la défense brestoise qui ont marqué de leur empreinte la rencontre. Si le match a été l’apanage des doublés, Al-Tamaari n’a peut-être pas marqué, mais il a obtenu deux penaltys, et comme en première période, Lepaul n’a pas tremblé pour inscrire le sien sur penalty et donner un avantage définitif aux siens (3-4, 74e). Ludovic Ajorque y est allé de son petit frisson dans le temps additionnel, mais l’arbitre assistant a finalement coupé court à toute effusion d’allégresse en levant son drapeau pour une position de hors-jeu de l’attaquant brestois (90e+2). Brest reste donc ancré à la 11e place, tandis que Rennes remonte à la 6e place au classement en attendant le résultat de Monaco qui affrontera l’Olympique de Marseille ce dimanche.

La Bretagne est donc rennaise jusqu’à la saison prochaine.

Stade brestois 29 (4-2-3-1) : Coudert – Lala, Chardonnet, Díaz (Coulibaly, 76e), Locko – Chotard, Magnetti – Del Castillo, Labeau-Lascary, Dina Ebimbe (Mboup, 76e) – Ajorque. Entraîneur : Éric Roy.

Stade rennais (4-3-3) : Samba – Ait Boudlal, Seidu (Nagida, 81e), Brassier, Merlin – Blas (Szymanski, 88e), Rongier, Camara – Al-Taamari (Mukiele, 81e), Lepaul, Embolo. Entraîneur : Franck Haise.

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